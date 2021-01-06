جوزيب بوريل: بيان العلا يعزز الاستقرار الإقليمى ويعيد وحدة مجلس التعاون الخليجى

كتبت: هناء أبو العز

رحب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل باتفاق دول "مجلس التعاون لدول الخليج العربية" وخطوة إلى الاستعادة الكاملة للعلاقات.

ووفقاً لبيان صادر عن الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية فإن التكتل يرحب بهذه التطورات المهمة، لكونها ستعزز بشكل كبير الاستقرار الإقليمي، وستعيد وحدة مجلس التعاون الخليجي وتعاونه الكامل.

وأضاف البيان: "نشيد في هذا الصدد بدور الوساطة الذي لعبته الكويت طوال الوقت، وكذلك الولايات المتحدة".

وأكد الاتحاد الأوروبي على استعداده لدعم المزيد من التكامل الإقليمي داخل مجلس التعاون، وتعزيز شراكته طويلة الأمد مع دول المجلس.