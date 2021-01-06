تشاك شومر يصف الاعتراض على نتائج الانتخابات بمحاولة الانقلاب على الديمقراطية

كتب أحمد عرفة

قال تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، إن العالم ينظر إلى الديمقراطية الأمريكية، حيث جاء ذلك خلال جلسة مجلس الكونجرس الأمريكي، خلال التصديق على نتائج الانتخابات.



وأضاف زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ: علينا الدفاع عن دستور الولايات المتحدة.



ووصف زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الاعتراض على نتائج الانتخابات بمحاولة الانقلاب على الديمقراطية الأمريكية.



وفاز بايدن بالانتخابات بأغلبية 306 أصوات مقابل 232 فى المجمع الانتخابى لكل ولاية على حده، وبهامش يزيد على سبعة ملايين بطاقة اقتراع فى التصويت الشعبى على مستوى البلاد. لكن الرئيس الجمهورى ما زال يدعى بالباطل أن هناك تزويرا على نطاق واسع وأنه الفائز.



ودحضت مراجعات فى الولايات وعلى مستوى اتحادى مزاعم ترامب بحدوث تزوير كبير فى الانتخابات حتى فى الوقت الذى فشلت فيه الجهود القانونية اليائسة بشكل متزايد من جانب حملته وحلفائه بخصوص الحق فى إلغاء الانتخابات فى العديد من المحاكم وصولا إلى المحكمة العليا الأمريكية.



ومن المقرر أن يتسلم بايدن الرئاسة يوم 20 يناير.