انتظام حركة المرور بالطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ عقب انقشاع الشبورة

كفر الشيخ_ محمد سليمان

انتظمت حركة المرور على الطريق الدولى الساحلى وروافده بكفر الشيخ والرابطة بين 5 محافظات "كفر الشيخ والإسكندرية، والبحيرة والدقهلية، ودمياط، والغربية".

وتابع اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، والعميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، والعقيد سامح العزب، وكيل إدارة المرور، حركة السيارات والطريق الدولى الساحلى من كفر الشيخ للمحافظات المجاورة، بعد انقشاع الشبورة، وسط تواجد الخدمات منعا لوقوع أى حوادث مرورية، ووضوح الرؤية، وتهيب إدارة المرور بكفر الشيخ بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.