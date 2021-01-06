اليوم السابع
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الأربعاء، 06 يناير 2021 02:41 م
خالد صلاح
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انتظام حركة المرور بالطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ عقب انقشاع الشبورة

الأربعاء، 06 يناير 2021 02:31 م
انتظام حركة المرور بالطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ عقب انقشاع الشبورة انقشاع الشبورة على الطريق الدولى
كفر الشيخ_ محمد سليمان

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انتظمت حركة المرور على الطريق الدولى الساحلى وروافده بكفر الشيخ والرابطة بين 5 محافظات "كفر الشيخ والإسكندرية، والبحيرة والدقهلية، ودمياط، والغربية".

وتابع اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، والعميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، والعقيد سامح العزب، وكيل إدارة المرور، حركة السيارات والطريق الدولى الساحلى من كفر الشيخ للمحافظات المجاورة، بعد انقشاع الشبورة، وسط تواجد الخدمات منعا لوقوع أى حوادث مرورية، ووضوح الرؤية، وتهيب إدارة المرور بكفر الشيخ بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.


كفر الشيخ

الطريق الدولي الساحلي

مرور كفر الشيخ

شبورة

الطريق الدولى

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