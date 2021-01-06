اليوم السابع
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خالد صلاح
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النيجر تحتفل بعودة الطائرة العسكرية C130 إلى الخدمة بعد تجديدها بأمريكا

الأربعاء، 06 يناير 2021 04:40 م
النيجر تحتفل بعودة الطائرة العسكرية C130 إلى الخدمة بعد تجديدها بأمريكا طائرة عسكرية _ صورة ارشيفية
نيامى /أ ش أ/

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أقامت القوات المسلحة فى النيجر حفل استقبال رسمى لعودة الطائرة العسكرية C130 لنقل القوات والعتاد بعد تجديدها فى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك فى قاعدة نيامى الجوية، وبحضور وزير الدفاع إيسوفو كاتامبى وكبار القادة العسكريين والسفير الأمريكى لدى نيامي.

وبحسب وكالة أنباء النيجر، تمت عملية تجديد هذه الطائرة فى إطار برنامج مشترك بين حكومتى الولايات المتحدة والنيجر، بتكلفة تزيد على 30 مليون دولار، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يتيح أيضا التدريب والحصول على قطع الغيار ومعدات الدعم وفريق الصيانة.

وقال وزير دفاع النيجر إن وصول هذه الطائرة "لا يسد القصور فى مجالات الإجلاء الطبى والدعم التكتيكى فحسب، بل إنه يعد شاهدا على الشراكة طويلة الأمد والدائمة بين الولايات المتحدة والنيجر"، مشيرا إلى أن الطائرة العسكرية C130 "كانت دائمًا مصدر فخر للقوات المسلحة النيجرية وتأتى لتعزيز القدرات العملياتية للجيوش فى هذه الفترة التى تشهد تحديات كبيرة، على الصعيدين الأمنى والصحي".

وكشف الوزير عن أن طائرة أخرى من نفس الطراز ستنضم إلى أسطول السلاح الجو فى النيجر خلال الربع الأخير من العام الجاري، وذلك فى إطار التعاون العسكرى المشترك بين بلاده والولايات المتحدة.

 


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