المسجد العمرى بقنا.. أغنى مساجد العالم بالآثار الإسلامية.. صور

قنا صابر سعيد

الجدران الداخلية والمنبر الذى يتوسط المسجد والألواح المحتفظة بمعالمها منذ مئات السنين شاهدة على أن أثرًا عتيقًا ما زال موجودًا بالمدينة التى أطلق عليها بلد العلم والعلماء وقبلتهم بجنوب صعيد مصر وبالتحديد مركز قوص فى محافظة قنا، حيث يتواجد المسجد العمرى أزهر الصعيد وصاحب أقدم المنابر فى العالم الإسلامى الذى يعود تاريخه إلى 550 هجرية.

المسجد العمرى الذى بنى فى وسط مدينة قوص ما زال مزارًا مفتوحًا للسائحين وأهالى المحافظة والمحافظات المجاورة لما يحتويه من محراب قديم وألواح رخامية مدون عليها تواريخ قديمة والطابع الذى يشبه الجامع الأزهرى وجلسات العلم التى كانت تقادم فيه إلى وقت قريب.

وتسمية المسجد بالعمرى لا تعنى بالضرورة أن منشأه هو عمرو بن العاص، ولكنها تعنى أنه أقدم مسجد فى المدينة نسبة إلى أن الجامع العمرى بالفسطاط هو أقدم مساجد مصر، ويرجع تاريخ هذا المسجد إلى العصر الفاطمى إلا أن التغيرات والتجديدات التى أدخلت عليه أفقدته الكثير من معالمه الأصلية، فقد تغير كثير من عقوده الداخلة فى إيوان القبلة فى العمارة التى قام بها محمد بك قهوجى سنة 1233 هجرية، كما أن التجديد التى حدث للمئذنة أفقد الجامع وجهاته الرئيسية.

ويحيط بمحراب المسجد كتابة بالخط الثلث المملوكى نصها "إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وحول طاقية المحراب قوله تعالى "قد نرى تقلب وجهك فى السماء"، وفى النهاية البحرية للبائكة الرابعة والخامسة من إيوان القبلة توجد مقصورة من الخشب الخرط على جانب عظيم من الأهمية، فالجانب الشرقى من المقصورة باق على صورته الأولى، ويتكون من حشوات بها زخارف محفورة حفرا عميقا وكذا الجانب الغربي، وكذا باب المقصورة مكون من حشوات سداسية الشكل يحيط بها من أعلى وأسفل أشرطة من خشب الخرط الذى انتشر استعماله فى العصر المملوكي.

وأما عن القبة فهى مضلعة، ويتخلل هذه الأضلاع فتحات على شكل نجمة سداسية، وقد أنشأ هذه القبة كما جدد بعض أجزاء المسجد مقلد بن على بن نصر فى العصر الأيوبى سنة 568 هجرية، الذى أثبت أعماله هذه فى لوح رخامى ثبته فى نهاية الجدار الشرقي، نصه "بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، أمر بتجديد هذا الجامع المبارك مبارك بن كامل بن مقلد بن على بن نصر بن منقذ الناصرى الفخرى فى شهور سنة ثمان وستين وخمسمائة" ويحتوى الجامع على لوح تذكارى آخر مثبت على باب الميضأة، قد نقش فى وسطه شكل مشكاة، ثم كتب تحته اسم المقرئ الشيخ الصالح جمال الدين محمد الناجى، ويعتبر مسجد قوص أكثر مساجد الجمهورية احتواء على اللوحات التذكارية التى تثبت كل إضافة أو إصلاح أو ترميم.

وقال حسنى عزب، باحث أثر إسلامي، إن قوص كانت تسمى بقلعة العلم وكعبة العلماء والجامع العتيق من أهم المعالم فى مدينة قوص، وهو من الجوامع المعلقة وهى صفة كانت تعلو المساجد عن الأرض لحمايتها من الفيضان، كما أن التخطيط الذى ساد فى عصر فى العصر الإسلامى الصحن الأوسط المكشوف وهو الذى يتواجد فى المسجد العمرى.

وأوضح عزب، أن المساحة الكلية للمسجد تقترب من 4000 متر مربع، وأن عدد المصلين 3000، كما أن المسجد غنى بالقطع الإسلامية الأثرية المختلفة، فهو أحد أغنى مساجد العالم التى تحتوى على النصوص الأثرية الإسلامية على الأحجار، ونصوص تعود إلى الفاطمية والأيوبية والعثمانية والمملوكية.