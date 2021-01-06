القضاء البريطاني يرفض الإفراج بكفالة عن جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس

رفض القضاء البريطاني اليوم الأربعاء، الإفراج بكفالة عن جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس، جاء ذلك نقلا عن شبكة "يورو نيوز".
كان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، قال الثلاثاء، إن الأسترالي جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس ستكون "له حرية العودة إلى الوطن" بمجرد الانتهاء من طعون قضائية ضده، وذلك بعد أن رفضت محكمة بريطانية طلبا بتسليمه للولايات المتحدة.
ورفضت قاضية بريطانية الاثنين طلب تسليم قدمته الولايات المتحدة حيث من المقرر أن يواجه أسانج تهما جنائية بينها انتهاك قانون للتجسس، قائلة إن مشكلات تتعلق بصحته النفسية قد تجعله عرضة للانتحار.
وقالت وزارة العدل الأمريكية، إنها ستواصل السعي لتسلم أسانج. ومن المقرر أن يستأنف مدعون أمريكيون على القرار أمام المحكمة العليا في لندن.
وقال موريسون لمحطة راديو (2جي.بي) "حسنا، نظام العدالة يمضي في مساره ونحن لسنا طرفا في المسألة. ومثل أي أسترالي، يتم تقديم الدعم القنصلي له، وإذا رُفض الطعن، كما تعلمون، فبالتأكيد سيكون قادرا على العودة إلى أستراليا مثل أي أسترالي آخر".
وتتهم الولايات المتحدة أسانج (49 عاما)، بارتكاب 18 جريمة خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تتعلق بنشر موقع ويكيليكس سجلات سرية للجيش الأمريكي وبرقيات دبلوماسية تقول إنها تعرض أرواحا للخطر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة