القضاء البريطاني يرفض الإفراج بكفالة عن جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس

كتب سمير حسنى

رفض القضاء البريطاني اليوم الأربعاء، الإفراج بكفالة عن جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس، جاء ذلك نقلا عن شبكة "يورو نيوز".

كان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، قال الثلاثاء، إن الأسترالي جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس ستكون "له حرية العودة إلى الوطن" بمجرد الانتهاء من طعون قضائية ضده، وذلك بعد أن رفضت محكمة بريطانية طلبا بتسليمه للولايات المتحدة.