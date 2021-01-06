العثور على حقائب بها أجسام غريبة بالقرب من الكابيتول واستدعاء وحدة القنابل للتحقيق

كانت هناك مشاهد فوضوية خارج مبنى الكابيتول، بينما صادق المشرعون على تصويت الهيئة الانتخابية يوم الأربعاء بعد اندلاع احتجاجات، وأجلت شرطة الكابيتول الأمريكية مبنيين لفترة وجيزة بسبب تهديد مزعوم بوجود قنبلة.

قال مصدر في الكونجرس لـ Fox News إنه تم إخلاء مبنى مكتب Cannon House ومكتبة ماديسون بمبنى الكونجرس لفترة وجيزة بسبب تهديد بوجود قنبلة بعد العثور على عدة طرود مشبوهة في المنطقة.

وتطلب شرطة الكابيتول الأمريكية من الأفراد الانتقال من كانون، وأن يحتموا في مكانهم في مبنيى مكتب Rayburn وLongworth House.

ونصت مذكرة الشرطة التى أُرسلت إلى المشرعين على ما يلي:

- "نظرًا لأنشطة الشرطة، يُنصح جميع الأفراد بالانتقال من مبنىمكتب كانون هاوس إلى مبنيي مكتب ريبيرن ولونجوورث هاوس عبر الأنفاق تحت الأرض. يجب عدم الإخلاء خارج المباني. يجب توفير المأوى لجميع الأفراد في مباني مكاتب Rayburn و Longworth House ".

وقال صحفي يعمل في فوكس نيوز والذي كان داخل مبنى مكتب كانون في ذلك الوقت إن ضابطا وقف في وسط القاعة المستديرة وصرخللناس "لتطهير المبنى".

-تم وضع مجمع الكابيتول الأمريكي في حالة إغلاق، وتم بث إعلان قال في مبنى الكابيتول الأمريكي "الابتعاد عن النوافذ والأبواب" ولايمكن لأحد المغادرة أو الدخول، ولا يزال يُسمح للناس بالتنقل داخل المبنى.

- صدر إعلان آخر داخل غرفة الصحافة بمجلس الشيوخ قال: "أغلق كل الأبواب إن أمكن وإذا لم تستطع ابحث عن ملجأ أو اختبأ، وابق هادئا وانتظر مزيدا من التوجيهات... ."

-تم العثور على حقائب متعددة مشبوهة بالقرب من مبنى الكابيتول، وفقًا للعديد من مسؤولي إنفاذ القانون، وبدت واحدة على الأقل من هذه العبوات وكأنها قنبلة أنبوبية، بحسب مسؤول شاهد العبوة.

-ليس من الواضح ما إذا كانت هذه عبوات ناسفة بالفعل، أو أنها قد تكون خدعة، تم الاتصال بوحدة القنابل في العاصمة للتحقيق في الأمر، وتم إنشاء مركز قيادة بالقرب من المكان.