وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع ثلاث حالات في كل من مقاطعتي قوانغدونغ وشنشي وحالتين في شنجهاي وحالة واحدة في تيانجين، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4348 حالة غادر منها 4063 حالة المستشفيات بعد شفائهم. 