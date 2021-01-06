كتب سمير حسنى

ذكرت تقارير إعلامية قبل قليل، أن السلطات الصينية منعت وصول بعثة منظمة الصحة العالمية إلى أراضيها، من أجل التحقيق في مصدر فيروس كورونا، وقالت بكين إن ذلك ليس "مجرد مسألة تأشيرة".

كانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت فى وقت سابق، توجه الفريق الدولي الذي يحقق بمصدر فيروس كورونا إلى الصين في يناير الجاري.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أى وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 32 إصابة جديدة بينها 23 حالة بعدوى محلية تم تسجيلها بواقع 20 حالة بمقاطعة خبي وحالة واحدة في كل من بكين ومقاطعتي لياونينغ وهيلونغجيانغ، ما رفع إجمالي المصابين إلى 87215 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.