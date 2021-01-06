وأشارت إلى أن المتهم مطلوب وفق أحكام المادة (4) إرهاب؛ لانتمائه لعصابات (داعش) الإرهابية والذي عمل بما يسمى قاطع الفرات بمحافظة الأنبار بمنصب مفتي داعش في ديوان الدعوة والمساجد خلال سيطرة (داعش) على المحافظة قبل عمليات التحرير، ونزح مع العوائل النازحة إلى بغداد للتخفي عن أنظار القوات الأمنية.

ولفتت إلى أن أحد أشقائه إرهابي قُتل أثناء انفجار دار مفخخ في قضاء راوه بمحافظة الأنبار قرب دائرة الكهرباء في الفترات السابقة، وتم تدوين اعتراف المتهم وإيداعه التوقيف لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.



