وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 689 حالة، كما تم إجراء 156 ألفًا و553 فحصًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. ‎



وأشارت إلى شفاء 2199 حالة جديدة لمصابي الفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 195 ألفًا و520 حالة.