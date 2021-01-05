5 تحديات رئيسية اقتصادية تواجهها أمريكا اللاتينية فى عام 2021

فاطمة شوقى

على الرغم من أن توزيع اللقاحات في بلدان أمريكا اللاتينية قد بعث الأمل ، لا تزال هناك مخاطر قد تعيق الانتعاش الاقتصادي، وهناك 5 تحديات رئيسية تواجه أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى فى عام 2021.

1-تطور الوباء وتوافر اللقاح غير مؤكد

السيناريو الذي تعتبره اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لتوقعاتها الاقتصادية هو أن الآثار السلبية للوباء ستتحسن في النصف الأول من عام 2021 ، حيث يوجد مستوى للتنقل أعلى من ذلك المسجل في منتصف عام 2020، وفقا لصحيفة كلارين الارجنتينية .

وهذا يعني أيضًا أنه خلال عام 2021 ، ستتقدم عملية التطعيم في المنطقة. إذا كان الأمر كذلك ، فقد يأتي التأثير الاقتصادي للقاحات على النمو من النصف الثاني من عام 2021.

ولكن إذا لم يتم استيفاء الشروط المتوقعة ، فمن دون شك يمكن أن تنخفض توقعات النمو الاقتصادي للمنطقة عند 3.7٪ في عام 2021.

2- الانسحاب المبكر من إجراءات سياسة التحفيز النقدي والمالي

قد يؤدي إلغاء التحفيز المالي والتدابير التي اتخذتها البنوك المركزية لتعزيز الانتعاش إلى إعاقة النمو الاقتصادي مع تأثير سلبي على المنطقة.

وهي دول أمريكا اللاتينية الثلاث التي ستشهد اقتصاداتها أكبر "تأثير انتعاش" في عام 2021

لهذا السبب ، توصي المنظمة بالإبقاء على المساعدات المالية وأن تستمر السياسة النقدية في ضمان توافر السيولة في جميع أنحاء العالم.

3- تدهور الأوضاع المالية العالمية

يعتمد النمو المقدر لأمريكا اللاتينية أيضًا إلى حد كبير على تشابه الأوضاع المالية الدولية مع تلك التي كانت سائدة في النصف الثاني من عام 2020.

بالنسبة لأشد البلدان فقرا ، فإن الحصول على التمويل أمر ضروري. لكن الآفاق المالية المتدهورة يمكن أن تخلق مشكلة كبيرة لتلك البلدان التي زادت مستويات ديونها في سياق الوباء.

هناك قضية أخرى تشير إلى احتمال انخفاض قيمة العملات ، بالنظر إلى انخفاض "الرغبة في المخاطرة" من جانب المستثمرين ، الذين يبحثون في حالات الأزمات عن ملاذ بعملات أكثر استقرارًا.

إذا كان هناك اتجاه هبوطي ، فإن هذا من شأنه أن يضع ضغوطا شديدة على تلك البلدان ذات مستويات الديون المرتفعة بالعملة الأجنبية.

4- انخفاض محتمل في أسعار السلع

تشير التقديرات إلى أنه سيكون هناك ارتفاع في أسعار السلع الأساسية في عام 2021.

إذا لم يتم الوفاء بهذا التوقع ، فإن بلدان أمريكا الجنوبية ، المصدر الصافي لهذه المنتجات ، ستعاني من ضربة شديدة من شأنها أن تؤثر على مستوى دخلها وآفاق نموها.

5- زيادة التوترات الاجتماعية والجيوسياسية

يمكن أن تؤدي زيادة البطالة والفقر وعدم المساواة إلى تكثيف التوترات الاجتماعية الكامنة في بلدان أمريكا اللاتينية والتأثير على نشاطها الاقتصادي.

تتفاقم هذه التوترات الداخلية بسبب الصراعات الجيوسياسية ، بما في ذلك الاحتكاكات التكنولوجية والتجارية بين البلدان.

ويقول دانيال تيتلمان ، الاقتصادي في اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: "يؤدي الانخفاض الحاد في الدخل إلى توترات اجتماعية وتحديات للسياسة المالية".

يجادل تيتلمان: "يؤدي الانخفاض الحاد في الدخل إلى توترات اجتماعية وتحديات للسياسة المالية".

لهذا السبب ، يضيف ، "يجب على الحكومات بذل جهد هام لمواصلة الدعم وبالتالي التخفيف من الآثار الاجتماعية للوباء".