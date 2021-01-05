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ولى عهد البحرين يصل مطار العلا بالسعودية لحضور القمة الخليجية

الثلاثاء، 05 يناير 2021 10:05 ص
ولى عهد البحرين يصل مطار العلا بالسعودية لحضور القمة الخليجية ولى عهد البحرين
كتب سمير حسنى

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وصل ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد إلى مطار العلا، بالسعودية لحضور القمة الخليجية الـ 41.

وتنطلق اليوم، الثلاثاء، القمة الخليجية الـ 41، بمحافظة العلا شمال غرب المملكة العربية السعودية،  برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبحضور قادة مجلس التعاون ومسئولى بعض الدول العربية، وتصفها صحيفة عكاظ السعودية بقمة تصحيح المسار وتعزيز الأمن الخليجي.

وعشية انطلاقها، أعلنت الكويت الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، اعتباراً من مساء أمس، بينما شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون قمة جامعة للكلمة، موحدة للصف، ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لمّ الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا الخطوة التى لاقت ترحيب من دول المجلس.


ولى عهد البحرين

العلا

القمة الخليجية

المصالحة الخليجية

قطر

السعودية

مصر

التعاون الخليجي

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