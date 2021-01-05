وكيل تعليم أسوان يستقبل وفد جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط

أسوان - صلاح المسن

استقبل الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بمكتبه اليوم، وفد من جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط، القائمة على تنفيذ مشروع مجتمعات أكثر أمانًا للأطفال بالتعاون مع منظمة اليونيسف وذلك لمناقشة استكمال أوجه التعاون المشترك بين المديرية والجمعية.

الجمعية قامت بتنفيذ المشروع بمدارس أسوان لمواجهة العنف ضد الأطفال بكافة أشكاله، كما قامت بتنظيم جلسات توعية (عن ختان الإناث) استهدفت طالبات المدارس الثانوية بالإدارات التعليمية، وقامت الجمعية بتدريب عدد من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين على إلقاء جلسات توجيه وإرشاد نفسى لمواجهة العنف ضد الأطفال والتركيز على ختان الإناث.

واختتم اللقاء بمناقشة المبادرات والمسابقات التى أعدها المشروع، لتنفيذها بالمدارس خلال الفصل الدراسى الثانى، فى حال استكمال الدراسة بالمدارس، حيث توقف المشروع عن نشاطه خلال هذه الفترة بعد قرار غلق المدارس كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا.

ومن جانبه أعرب وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان عن سعادته بهذا اللقاء وبهذا التعاون المثمر بين الطرفين، مؤكدًا أنه يؤمن بالعمل التطوعى والتفكير خارج الصندوق وكذلك بأهمية الأنشطة التنموية التى تؤثر بشكل إيجابى فى تغيير السلوكيات، مؤكدًا على دعمه الكامل للجمعية وللمشروع الذى يتم تنفيذه من خلال التعاون بين المديرية ممثلة فى إدارة المشاركة المجتمعيةوالجمعية، وأنه على استعداد تام لتذليل أى عقبات قد تواجههم، مؤكدًا أن هدفه الأساسى خدمة العملية التربوية التعليمية بأسوان على كافة الأصعدة، مقدمًا خالص الشكر والتقدير للجميع.