نائبة محافظ أسوان تفتتح المبنى الجديد لإدارة كلابشة الاجتماعية.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

افتتحت الدكتورة غادة أبو زيد، نائبة محافظ أسوان، اليوم، الثلاثاء، المبنى الجديد لإدارة كلابشة الاجتماعية بمركز نصر النوبة بتكلفة 4 ملايين جنيها، شاملة الإنشاءات والتجهيزات، فى إطار افتتاح محافظة أسوان لعدد من المشروعات والمبان الخدمية بمختلف القطاعات.



المبنى الجديد

وفى بيان صحفى، أشادت نائبة المحافظ، بجهود وزارة التضامن الإجتماعى بقيادة الوزيرة نيفين القباج وتعاونها المتواصل مع المحافظة من أجل دعم منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية لتصل خدماتها لكافة المواطنين من أجل تحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وضمان توفير حياة كريمة لهم وخاصة الأسر البسيطة والأكثر إحتياجاً فى القرى والمناطق البعيدة والنائية.



جانب من الافتتاح

ومن جانبه، أكد أحمد حمدى، مدير التضامن الإجتماعى، أن مبنى الإدارة الجديد يقع على مساحة 416 م2 ويتبعه 5 وحدات إجتماعية تخدم 19 قرية ، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من معاشات التكافل والتضامن الإجتماعى ومساعدات الدفعة الواحدة وصل حتى الآن إلى 1744 مواطن فى هذه القرى ، كما ساهمت الإدارة بالتنسيق مع الجهات الداعمة فى تمويل عدد 94 من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لدعم مجال تنمية المرأة.



جولة تفقدية لنائبة المحافظ

وأوضح أحمد حمدى، بأن ذلك يتوازى مع إستخراج 1300 بطاقة خدمات متكاملة للمعاقين كمرحلة أولى للحالات شديدة الإعاقة ، كما تم تطوير جميع مكاتب التأهيل للمعاقين وتزويدها بأجهزة الحاسب الآلى وربطها مباشرة بالإدارة العامة للتأهيل بالوزارة.

وفى السياق نفسه، حرصت نائبة المحافظ على زيارة المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بكلابشة لتفقد سير العمل ومتابعة تركيب شبكة الأجهزة الداخلية ، بجانب تشغيل منظومة النداء الآلى وكاميرات المراقبة ، علاوة على التعرف على مستويات التدريب والتأهيل التى تلقاها الموظفين بالمركز ، فضلاً عن الوقوف على أهم الإحتياجات والمتطلبات اللازمة وخاصة فى مجال الصيانة والدعم الفنى ليؤدى المركز دوره بالشكل المطلوب وضمان تقديم خدماته الإلكترونية للمواطنين بالجودة العالية .