مرور القليوبية يعلن انتظام الحركة بطريقى شبرا بنها الحر والإسكندرية الزراعى

القليوبية إبراهيم سالم

غطت شبورة مائية، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء، العديد من مدن محافظة القليوبية، خاصة الطريق الزراعى "القاهرة - الإسكندرية" و"شبرا – بنها" الحر والطرق الرئيسية بالمحافظة، وناشدت إدارة مرور القليوبية بقيادة العميد أمجد محفوظ المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة.

وأعلن مرور القليوبية، انتظام الحركة المرورية بجميع الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظة، والتى من بينها محور "شبرا بنها الحر"، والذى كان قد تم غلق فترة لم تتجاوز الـ 10 دقائق لصعوبة الرؤية، ثم تم فتحه أمام الحركة المرورية بعد تحسن الرؤية أمم حركة السيارات مرة أخرى.

وطالب مرور القليوبية، المواطنين بالالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث إنزلاق لأى سيارة، وعدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الإلتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.

وتشهد حاليا مدن محافظة القليوبية شبورة كثيفة بدأت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، وهو ما دفع مرور المحافظة لمناشدة المواطنين لمنع وقوع حوادث والحفاظ على أرواح المواطنين، إلى جانب انتشار الدوريات المتحركة والثابتة على الطرق السريعة.