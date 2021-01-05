اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 يناير 2021 03:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم 8 عقود تقنين أراضى ليصل الإجمالى لـ652 عقدا

الثلاثاء، 05 يناير 2021 02:10 م
محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم 8 عقود تقنين أراضى ليصل الإجمالى لـ652 عقدا اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تسليم 8 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، من خلال تقنية الفيديو كنفرانس، بحضور رؤساء المراكز والمدن.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم تسليم 8 عقود تقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينهم 4 عقود بمركز ومدينة بلطيم، و4 عقود بمراكز مطوبس، الحامول، دسوق "، مؤكداً أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعى اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، إن إجمالى عقود التقنين التى تم تسليمها للمواطنين من واضعى اليد حتى الآن بلغ 652 عقداً، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية فى إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، بأننا نعالج تراكمات سنوات ماضية وهو الذى يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأننا فى صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين فى موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التى تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.


كفر الشيخ

عقود تقنين الاراضى

اراضى املاك الدولة

محافظ كفر الشيخ

تسليم عقود الاراضى للمواطنين

وضعى اليد على املاك الدولة

اخبار محافظة كفر الشيخ

اخبار مصرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ كفر الشيخ: بدء مشروع "فرصة" لسلاسل القيمة للإنتاج الحيوانى المنزلى

الثلاثاء، 05 يناير 2021 01:02 م

خلال جولة مفاجئة.. محافظ كفر الشيخ يغلق 11 مقهى ومحل ومطعم بسبب إجراءات الوقاية

الثلاثاء، 05 يناير 2021 01:30 ص

محافظ كفر الشيخ: رفع 2081 طن مخلفات وحملات نظافة مكثفة بالمراكز والمدن

الإثنين، 04 يناير 2021 06:22 م

رصف ورفع كفاءة الطرق بشوارع مدن وقرى محافظة كفر الشيخ.. صور

الإثنين، 04 يناير 2021 01:14 م

محافظ كفر الشيخ : تحويل شارع 21 لاتجاهين غرب العاصمة وغلق 5 مقاهى ومطاعم

الإثنين، 04 يناير 2021 01:09 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة