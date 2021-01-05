محافظ الإسماعيلية: دفع قيمة التصالح لـ 525 مواطنا من الأسر الأولى بالرعاية

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلن اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، قيام أحدى رجال الأعمال بدفع مبلغ قدره مليون ومائة وعشرون ألف جنيهًا وهي نسبة الـ 25% من قيمة جدية التصالح لعدد 479 مواطن من الأسر الأولي بالرعاية ومستحقي تكافل وكرامة والحالات التي تم بحثها اجتماعيًا.

وشدد محافظ الإسماعيلية علي أهمية تفعيل للدور المجتمعي للمؤسسات ورجال الأعمال في رفع جزء من الأعباء الاقتصادية عن كاهل محدودي الدخل، مشيرًا إلي أن إجمالي الحالات التي تم دفع جدية التصالح لهم بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية التصالح حياة، بلغ 525 حالة.

وأكد "بشارة"، استمرار المبادرة الرئاسية والتي تستهدف الحالات الفقيرة بالقري الأكثر احتياجًا لتسديد قيمة جدية التصالح ثم تسديد القيمة الباقية تباعًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعزير الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلي أن تلك المساهمات تأتي في إطار التوجه الرئاسي للتيسير علي المواطنين خاصة في المحافظات الأكثر فقرًا واحتياجًا، وقرارات مجلس الوزراء بمد فترة التصالح حتي نهاية مارس المقبل.