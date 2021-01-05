محافظ أسيوط يفتتح العيادة الطبية الشاملة بمركز خدمة العملاء بخزان غرب.. صور

أسيوط هيثم البدرى

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة العيادة الطبية الشاملة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة بمقرها بمركز خدمة العملاء والتدريب الرئيسى بخزان غرب لتقديم الخدمات الطبية للعاملين بقطاعى المياه والصرف الصحى تضامناً مع المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للكشف عن الامراض المزمنة وغير السارية.

حضر الافتتاح المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط ومحمد بشير رئيس حى غرب ولفيف من قيادات شركة مياه الشرب ورؤساء القطاعات.

بدأ الافتتاح بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للعيادة ثم تفقد العيادة الطبية بكافة مشتملاتها الداخلية والخارجية وخضع المحافظ لاختبارات قياس الضغط والسكر وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا واستمع إلى شرح من أطباء العيادة عن امكانيات العيادة والخدمات الطبية التى يتم تقديمها للعاملين بالشركة.

وأشاد محافظ أسيوط بفكرة العيادة الطبية التى تؤكد على الفكر الخدمى الذى تحمله الشركة ضمن خدماتها المتعددة والتى تقدمها للعاملين بكافة مجالاتهم حرصًا على توفير سبل العيش الكريم وتحقيق آليات الحياة الكريمة التى تكون المحرك الأساسى لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار رئيس شركة المياه إلى أن العيادة الطبية (الكرفان الطبى المتخصص) تعد الأولى من نوعها على مستوى الشركة لتقديم خدمات طبية للعاملين بقطاعى المياه والصرف الصحى بالإضافة إلى أنها مدعمة بأحدث الأجهزة الطبية لقياس الضغط والسكر ودرجة الحرارة وأنبوبة أكسجين وجهاز رسم قلب وجهاز قياس نسبة الاكسجين فى الدم ومستلزمات طبية أخرى لافتًا إلى أن العيادة الطبية تقدم خدماتها لمتابعة الحالات المرضية للعاملين الراغبين فى التوجه للتأمين الصحى (فى الفترة الصباحية) ومتابعة الحالات المرضية من العاملين بالشركة وأصحاب الامراض المزمنة (فى الفترة المسائية) كرسالة تحملها الشركة وتسعى بتحقيقها بشتى السبل حفاظًا على صحة وسلامة العاملين.



العيادة الطبية الشاملة



العيادة الطبية