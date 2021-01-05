محافظ أسوان يتابع التزام المواطنين بإرتداء الكمامات وغرامة للمخالف

أسوان – عبد الله صلاح

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان موقف الأقاليم الرئيسى وموقف أبو الريش للسيرفيس ، بجانب بعض المقاهى والكافيهات، بالإضافة إلى محطات الوقود ومحطة القطارات الرئيسية ، فضلاً عن مشروعات التطوير والتجميل بميدان المحطة والسوق السياحى القديم وحديقة درة النيل فى إطار المتابعة الميدانية لتنفيذ الإجراءات الإحترازية لمجابهة إنتشار جائحة كورونا.

طالب محافظ أسوان السائقين والعاملين والمواطنين بضرورة إرتداء الكمامات الواقية للحفاظ على سلامتهم وسلامة الأخرين، علاوة على الحد من إنتشار فيروس كورونا الذى يشهد فى الموجة الثانية له معدلات أعلى فى أعداد الإشتباه والإصابة والوفيات.

وأعطى اللواء أشرف عطية فرصة أخيرة لأصحاب المقاهى والكافيهات بضرورة الإلتزام بضوابط التباعد مع نسبة الـ 50 % للمترددين عليها ، وإلا سيتم غلقها وفرض غرامات بعد تحرير محاضر مخالفة لها.

كما أمر رئيس مركز ومدينة أسوان بنزول حملة مكبرة لإزالة الإشغالات التى رصدها المحافظ داخل السوق السياحى القديم أثناء تفقد أعمال التطوير والتجميل بطول 2400 متر ، علاوة على فرض الإلتزام بتوحيد اليافطات واللافتات الإعلانية للمحلات التجارية والبازارات والمطاعم وغيرها، مؤكداً أن المحافظة تتابع يومياً توافر أسطوانات الأوكسجين وأيضاً الأكسجين المسال سواء للمستشفيات أو لحالات العزل المنزلى حيث تم التنسيق مع العديد من المصانع المختصة بتعبئة أسطوانات الأوكسجين ، علاوة على أن هناك 7 مستشفيات مجهزة بخزانات للأكسجين المسال ويتم التعامل الفورى مع أى أعطال لشبكات الأوكسجين بها .