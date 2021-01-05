غلق 60 منشأة مخالفة وتغريم 271 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

كثفت أحياء الإسكندرية، حملات متابعة الإجراءات الاحترازية، على مدار يومين متتالين، وذلك تفعيلا لقرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 767،939، 1024 لسنة 2020، بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا، وتنفيذا للتعليمات الصادرة خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، الخاصة بتطبيق الغرامات الفورية على المنشآت المخالفة مع الإغلاق لمدة أسبوع.

وقامت الآجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية بتكثيف حملاتها، وتم خلال الحملات إغلاق 60 منشأة متنوعة، وتحرير محضر غرامة لعدد 271 شخصا بقيمة 50 جنيها لعدم ارتداء الكمامة.

وذلك بواقع إغلاق 32 منشأة وتغريم 18 شخصا لعدم ارتداء الكمامة بحى وسط، غلق 3 منشأت، وتغريم 27 مخالفة عدم ارتداء كمامة بحى العامرية أول، غلق وتشميع 2 مقهي ومحلو تحرير 42 غرامة لعدم ارتداء الكمامة بحى غرب، غلق 13 منشأة بحى شرق، فرض غرامات مالية على 6 قاعات أفراح ومحلات بقيمة 21 ألف جنيه بحى المنتزة أول، غلق 7 منشأت وتحصيل غرامات فورية بإجمالى 10750 جنيها، وتحرير 13 غرامة لعدم ارتداء الكمامة بحى المنتزة ثان، تحرير 31 حالة غرامة لعدم ارتداء الكمامة وغلق 3 محلات بحى الجمرك، توقيع غرامات فورية على عدد 140 فردا لعدم ارتداء الكمامة بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

كانت محافظات مصر قد شهدت تطبيق التحصيل الفورى لغرامة عدم ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة بقيمة 50 جنيها، حيث تم تشكيل فرق ميدانية من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لضبط المخالفين وتحصيل الغرامة.

وأعلنت وزارة التنمية المحلية منح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم على مستوى الجمهورية فيما يخص كافة الجرائم المتعلقة بوظائفهم ودوائرهم، ضمن إجراءات الدولة للوقاية من فيروس كورونا واتباع إجراءات الوقاية للحفاظ على صحة المواطنين.