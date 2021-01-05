صور.. مكسيكيون يدعمون قرار الحكومة بتقديم حق اللجوء لمؤسس ويكيليكس

وكالات

شهدت العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتى احتشاد عدد من المواطنين، للتعبير عن دعمهم للقرار الذى اتخذته الجكومة بتقديم اللجوء لمؤسس ويكيليكس جوليان أسانج.

وقال أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، إن المكسيك تعتزم منح مؤسس موقع ويكيليكس حق اللجوء السياسى.

وقال لوبيز أوبرادور إنه سيوجه وزير الخارجية مارسيلو إبرارد لتقديم طلب إلى السلطات البريطانية بهذا الشأن.