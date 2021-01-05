اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يناير 2021 08:30 ص
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صور.. مكسيكيون يدعمون قرار الحكومة بتقديم حق اللجوء لمؤسس ويكيليكس

الثلاثاء، 05 يناير 2021 08:00 ص
صور.. مكسيكيون يدعمون قرار الحكومة بتقديم حق اللجوء لمؤسس ويكيليكس جانب من فاعلية لدعم مؤسس ويكيليكس بالمكسيك
وكالات

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شهدت العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتى احتشاد عدد من المواطنين، للتعبير عن دعمهم للقرار الذى اتخذته الجكومة بتقديم اللجوء لمؤسس ويكيليكس جوليان أسانج.

وقال أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، إن المكسيك تعتزم منح مؤسس موقع ويكيليكس حق اللجوء السياسى.

وقال لوبيز أوبرادور إنه سيوجه وزير الخارجية مارسيلو إبرارد لتقديم طلب إلى السلطات البريطانية بهذا الشأن.

أحد أفراد الشرطة المكسيكية
أحد أفراد الشرطة المكسيكية
أحد مؤيدى أسانج يشارك فى دعم حكومة بلاده لدعم مؤسس ويكيليكس
أحد مؤيدى أسانج يشارك فى دعم حكومة بلاده لدعم مؤسس ويكيليكس
رئيس المكسيك قرر منح حق اللجوء لمؤسس ويكيليكس
رئيس المكسيك قرر منح حق اللجوء لمؤسس ويكيليكس
صور أسانج فى العاصمة المكسيكية
صور أسانج فى العاصمة المكسيكية
مواطن يرتدى كمامة مكتوب عليها افرجوا عن أسانج
مواطن يرتدى كمامة مكتوب عليها افرجوا عن أسانج
مواطن يشارك فى المظاهرة
مواطن يشارك فى المظاهرة

 


المكسيك

مؤسس ويكيليكس

جوليان أسانج

مانويل لوبيز أوبرادور

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