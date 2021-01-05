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الرياض: القمة الخليحية الـ41 تكتسب أهمية كبرى لدعم التعاون الخليجي

الثلاثاء، 05 يناير 2021 09:37 ص
الرياض: القمة الخليحية الـ41 تكتسب أهمية كبرى لدعم التعاون الخليجي قادة مجلس التعاون الخليجي - أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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ذكرت صحيفة الرياض السعودية فى افتتاحيتها، أن انعقاد الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة العلا اليوم حدث تتجه إليه الأنظار لعديد الظروف التي يمر بها العالم سياسياً، واقتصادياً، وبالتأكيد صحياً إثر جائحة كورونا من أجل ذلك تكتسب القمة أهمية كبرى لدعم التعاون الخليجي على المستويات كافة في ظل الأزمة التي طالت العمل الخليجي المشترك والتي بذلت جهوداً حثيثة من أجل حلحلتها وإعادة ترتيب البيت الخليجي بما يتوافق مع المصالح المشتركة لدول التعاون، ولمواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تتطلب مواقف متجانسة، وعملاً دؤوباً يحقق تطلعات دول المجلس، ويمضي بها قدماً باتجاه تحقيق تطلعات وآمال شعوبها.

وتضيف الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم، أن مجلس التعاون المنظمة الإقليمية الأكثر نجاحا بين مثيلاتها، فما تحقق من خلالها فاق أي إنجاز أي منظمة مماثلة، وتفوق عليها بما حقق من عمل، أقل ما يقال عنه إنه عمل مميز أثمر عن تكامل بين الشعب الخليجي، وقدم له ما يتطلع إليه من توافق انعكس إيجاباً على مسيرة العمل المشترك المؤدي إلى مستقبل أكثر إنجازاً، وعلى الرغم مما تم إنجازه الآن إلا أن هناك الكثير مازال أمامنا كشعب خليجي لنقطف ثماره.

وبحسب الصحيفة، المملكة حريصة كل الحرص على قوة ومتانة مجلس التعاون، فهي عملت ومازالت تعمل من أجل التوافق الخليجي لما فيه من مصالح مشتركة يعود نفعها على المنطقة بأسرها ويجنبها المخاطر المحدقة بها؛ كونها من أهم مناطق العالم سياسياً واقتصادياً وروحانياً، واستقرارها ونموها لهما مردود إيجابي ليس عليها وحدها وإنما يمتد إلى محيطها العربي من دون شك.

استضافة خادم الحرمين الشريفين إخوانه قادة دول مجلس التعاون في مدينة العلا اليوم مرحلة جديدة في تاريخ مجلس التعاون الذي وُجد ليبقى، وحتى إن كانت هناك عثرات فدول التعاون تتجاوزها وتخرج منها أكثر صلابة بحكمة ورصانة وبعد نظر قادة دول المجلس بقيادة المملكة.


القمة الخليجية الـ 41

السعودية

مجلس التعاون الخليجي

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المصالحة الخليجية

قطر

مصر

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