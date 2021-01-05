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الأمم المتحدة: تلقينا 50% من الـ3 مليارات دولار المخصصة للاستجابة الإنسانية باليمن

الثلاثاء، 05 يناير 2021 11:52 ص
الأمم المتحدة: تلقينا 50% من الـ3 مليارات دولار المخصصة للاستجابة الإنسانية باليمن الاوضاع فى اليمن
كتبت - هند المغربي

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دعا القائم بأعمال منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، علي رضا قريشي ، أطراف النزاع في اليمن إلى وقف الهجمات العشوائية التي تتسبب في سقوط العديد من الضحايا بين المدنيين.

جاء ذلك وفقًا للتقارير الأولية، التي أفادت بقُتل ثلاثة مدنيين وأصيب أربعة آخرون على الأقل بجروح عندما سقطت قذائف مدفعية في محيط قاعة أفراح في مديرية الحواك في مدينة الحديدة منذ أيام قليلة.

وأضاف قريشي لا يزال اليمن يعالنى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث هناك أكثر من 24 مليون شخص - يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، وبحلول نهاية العام الماضي ، تم تلقي 50 % فقط من مبلغ 3.38 مليار دولار اللازم للاستجابة الإنسانية.

 


الأمم المتحدة

اليمن

الاستجابة الإنسانية

الهجمات

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