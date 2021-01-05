إغلاق 11 منشأة متنوعة مخالفة للإجراءات الاحترازية وسط الإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن حى وسط الإسكندرية عن إغلاق عدد 11 منشأة متنوعة بطريق الحرية، خلال حملة مكبرة بقيادة اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط ، وذلك تفعيلا لقرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 767 ،939 ، 1024 لسنة 2020 ، بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا، وتنفيذا للتعليمات الصادرة خلال إجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، الخاصة بتطبيق الغرامات الفورية على المنشآت المخالفة مع الإغلاق لمدة أسبوع.

وأشار حى وسط الإسكندرية، فى بيان صادر اليوم، أن حملة مكبرة قامت بالتفتيش علي المطاعم والكافيهات والمقاهي والمحلات بقيادة اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط ، وتم خلال الحملة المرور والتفتيش علي المنشات المذكورة بطريق الحرية، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حرصا علي سلامة وصحة المواطنين، بمشاركة معاون المحافظ، وإدارتي: اشغال الطريق، ورخص المحلات،وأسفرت عن اغلاق عدد 11منشأة مخالفة ، منهم 10 منشات لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ و ورشة لم تلتزم بمواعيد الإغلاق المقررة، حيث تم توقيع الغرامات المقررة؛ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد اللواء علاء يوسف خلال الحملة علي ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل كل منشاة، منع دخول المواطنين دون ارتداء الكمامات الواقية، توفير أجهزة لقياس الحرارة ومستلزمات لتطهير ولتعقيم الايدي بمدخل المنشأت،إستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة، والتطهير بشكل منتظم مع وضع الإرشادات التوعوية، التاكيد علي ضرورة توفير سلات مهملات، والتخلص من النفايات بشكل آمن .

وفي نفس السياق شدد اللواء علاء يوسف علي ضرورة إلتزام العاملين بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية وتوعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والإجراءات الوقائية في التعامل، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعى.



جانب من الحملة



حملات مكبرة بالاسكندرية



حملات وسط الاسكندرية