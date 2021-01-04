اليوم السابع
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ولى العهد البحرينى يترأس وفد بلاده فى القمة الخليجية نيابة عن الملك

الإثنين، 04 يناير 2021 06:21 م
ولى العهد البحرينى يترأس وفد بلاده فى القمة الخليجية نيابة عن الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحرينى رئيس مجلس الوزراء
كتب مصطفى عنبر

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يترأس الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحرينى رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن العاهل البحرينى، وفد بلاده المشارك فى مؤتمر القمة الحادي والأربعين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد يوم الثلاثاء الموافق الخامس من يناير 2021م، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية البحرينية.

وتؤكد مملكة البحرين حرصها على مواصلة دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوطيد أصر التعاون تعزيزا لكل ما فيه الخير لمواطنى دول المجلس.

ويرافق ولى العهد البحرينى، وفد رسمى يضم كلا من الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى وزير الخارجية، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطنى، وعدد من كبار المسؤولين.


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