وفاة ممرضه بمستشفى صدر المحلة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

الغربية - مصطفى عادل

توفيت اليوم الاثنين، ممرضة بمستشفى صدر المحلة الكبرى بمحافظه الغربية، داخل العزل الصحى متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

كانت الممرضة قد ظهرت عليها أعراض الفيروس وجاءت نتيجة فحص العينات الخاصه بها إيجابيه ، وتم وضعها بالعزل الصحى لتلقى العلاج ، وتدهورت حالتها الصحية ، وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعى بالعناية المركزة وتوفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس القاتل .

كان قد توفى صباح الجمعة الماضية، الدكتور السيد خضير، المدرس بقسم الإعلام التربوي، بجامعة كفر الشيخ، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وظهرت أعراض الفيروس على الدكتور السيد خضير ابن قرية العتوه، مركز قطور بمحافظه الغربية، وجاءت نتيجة فحص العينات الخاصة به إيجابيه ، وتم وضعه بالعزل الصحى لتلقى العلاج ، وأثناء فترة العلاج ، تدهورت حالته الصحية وتم وضعه بالعناية المركزة ، إلا أنه توفى صباح اليوم الجمعة .