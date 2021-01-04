محافظ سوهاج يتفقد مصنع الغازات الصناعية والطبية بحى الكوثر

سوهاج محمود مقبول

تفقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، يرافقه أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، خلال جولته الميدانية اليوم، مصنع "آمون" للغازات الصناعية والطبية بالمنطقة الصناعية بحى الكوثر، بحضور أحمد الشطورى رئيس الوحدة المحلية لحى الكوثر.

وتفقد المحافظ خط الإنتاج الأول المخصص للإنتاج الغازي، والخط الثانى للإنتاج السائل، واستمع إلى شرح مفصل من مدير المصنع، حيث تبلغ مساحته 7000 متر مربع، بطاقة إنتاجية 200 ألف لتر سائل/شهر، و150 ألف اسطوانة غازي/ شهر، مشيرا إلى أن المصنع يلبى احتياجات محافظات الصعيد بالكامل بالقطاعين الطبى والصناعي، وتزويد المستشفيات بالأكسجين اللازم، ويضم المصنع 150 عامل .



المصنع