محافظ المنيا يوجه رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة جميع المستشفيات

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية والمرور على المستشفيات والوحدات الصحية بجميع مراكز المحافظة، للتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية، وتواجد الاطقم الطبية والتمريض، والالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.
دعا المحافظ، كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية الى ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود، ومتابعة الاحتياجات الفعلية، وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لمواجهه جائحة كورونا للخروج بالوطن من هذه الازمة، مؤجها الشكر لكافة الاطقم الطبية والتمريض لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.
من جانبه تابع اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي، الحالة العامة بمستشفى الصدر والحميات ومستشفى ملوي العام ومستشفى عزل ملوي، حيث تم التأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية اللازمة وأكد السايس على توافر الأكسجين بالإضافة إلى اسطوانات الغاز بجميع المستشفيات.
كما تابع الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ابوقرقاص، سير العمل بمستشفى الفكرية العام، كما تم التأكد من توافر الأطقم الطبية والتمريض، واسطوانات الغاز، والتأكد من حسن معاملة المرضي.
واكد محافظ المنيا، على تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية لاستقبال اى شكاوي او استفسارات على مدار الساعة، لتلقى أى شكاوى أو استفسارات خاصة بفيروس كورونا المستجد على أرقام (114- 2342200- 2320001) بالتنسيق مع كافة الجهات الصحية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أو عن طريق الواتساب من خلال رقم خدمة المواطنين بالمحافظة 01100585052، أو من خلال رقم الشكاوى الحكومية التابع لمجلس الوزراء 16528، أو عن طريق الخط الساخن لوزارة الصحة 105، 15335 .
كما قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية، للمراكز والمدن، بالتنسيق مع مديرية الأمن، تواصل جهودها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف المحافظ أن تلك الجهود أسفرت في يومها الأول عن تحرير محاضر لـ 350 شخص مخالف لعدم ارتداء الكمامة، داخل وسائل النقل العام والجماعي وأماكن التجمعات والمحال والكافيهات والمطاعم، كما تم فض تجمع لإقامة فرح بقرية زهرة التابعة لمركز المنيا، وضبط وغلق مركزاً مخالفاً للدروس الخصوصية بشارع العاشر من رمضان بمركز بنى مزار.
أكد المحافظ، أن جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية، بمراكز المحافظة، تتابع التزام المواطنين فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وبتعليمات من وزارة التنمية المحلية، حيث بدء من أمس الأحد، تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، حيث سيتم تحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً وفى حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
كما كلف المحافظ، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، لمتابعة التزام المواطنين، بمراكز أبو قرقاص وملوى وديرمواس، حيث تابع، السكرتير العام المساعد، عدد من المنشآت الحكومية والمواقف داخل المراكز، بالإضافة إلى عدد من المقاهي، وذلك لمتابعة الالتزام بالحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.
كما وجه المحافظ، كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف الحملات على المحلات والكافيهات والاماكن الترفيهية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء، وأجري المحافظ جولة ميدانية أمس، شملت محطة السكة الحديد والبنوك ومواقف السيارات بمدينة المنيا، للوقوف على التزام المواطنين بالمصالح الحكومية الأكثر إزدحاماً بالإجراءات الاحترازية، وتم خلال الجولة تطبيق قرار الغرامة الفورية على أحد المترددين على البنك الأهلي بمدينة المنيا لعدم ارتداء الكمامة، وكذا التوجيه لإدارة مرور المنيا بسحب رخصة ميكروباص وإيقافه لمدة شهر لعدم التزام قائده بارتداء الكمامة.
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