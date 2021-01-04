محافظ المنيا يوجه رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة جميع المستشفيات

المنيا – حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية والمرور على المستشفيات والوحدات الصحية بجميع مراكز المحافظة، للتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية، وتواجد الاطقم الطبية والتمريض، والالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

دعا المحافظ، كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية الى ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود، ومتابعة الاحتياجات الفعلية، وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لمواجهه جائحة كورونا للخروج بالوطن من هذه الازمة، مؤجها الشكر لكافة الاطقم الطبية والتمريض لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

من جانبه تابع اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي، الحالة العامة بمستشفى الصدر والحميات ومستشفى ملوي العام ومستشفى عزل ملوي، حيث تم التأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية اللازمة وأكد السايس على توافر الأكسجين بالإضافة إلى اسطوانات الغاز بجميع المستشفيات.

كما تابع الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ابوقرقاص، سير العمل بمستشفى الفكرية العام، كما تم التأكد من توافر الأطقم الطبية والتمريض، واسطوانات الغاز، والتأكد من حسن معاملة المرضي.

واكد محافظ المنيا، على تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية لاستقبال اى شكاوي او استفسارات على مدار الساعة، لتلقى أى شكاوى أو استفسارات خاصة بفيروس كورونا المستجد على أرقام (114- 2342200- 2320001) بالتنسيق مع كافة الجهات الصحية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أو عن طريق الواتساب من خلال رقم خدمة المواطنين بالمحافظة 01100585052، أو من خلال رقم الشكاوى الحكومية التابع لمجلس الوزراء 16528، أو عن طريق الخط الساخن لوزارة الصحة 105، 15335 .

كما قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية، للمراكز والمدن، بالتنسيق مع مديرية الأمن، تواصل جهودها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المحافظ أن تلك الجهود أسفرت في يومها الأول عن تحرير محاضر لـ 350 شخص مخالف لعدم ارتداء الكمامة، داخل وسائل النقل العام والجماعي وأماكن التجمعات والمحال والكافيهات والمطاعم، كما تم فض تجمع لإقامة فرح بقرية زهرة التابعة لمركز المنيا، وضبط وغلق مركزاً مخالفاً للدروس الخصوصية بشارع العاشر من رمضان بمركز بنى مزار.

أكد المحافظ، أن جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية، بمراكز المحافظة، تتابع التزام المواطنين فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وبتعليمات من وزارة التنمية المحلية، حيث بدء من أمس الأحد، تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، حيث سيتم تحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً وفى حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

كما كلف المحافظ، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، لمتابعة التزام المواطنين، بمراكز أبو قرقاص وملوى وديرمواس، حيث تابع، السكرتير العام المساعد، عدد من المنشآت الحكومية والمواقف داخل المراكز، بالإضافة إلى عدد من المقاهي، وذلك لمتابعة الالتزام بالحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

كما وجه المحافظ، كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف الحملات على المحلات والكافيهات والاماكن الترفيهية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء، وأجري المحافظ جولة ميدانية أمس، شملت محطة السكة الحديد والبنوك ومواقف السيارات بمدينة المنيا، للوقوف على التزام المواطنين بالمصالح الحكومية الأكثر إزدحاماً بالإجراءات الاحترازية، وتم خلال الجولة تطبيق قرار الغرامة الفورية على أحد المترددين على البنك الأهلي بمدينة المنيا لعدم ارتداء الكمامة، وكذا التوجيه لإدارة مرور المنيا بسحب رخصة ميكروباص وإيقافه لمدة شهر لعدم التزام قائده بارتداء الكمامة.