محافظ الشرقية يُتابع رصف شارع الشهيد طيار بتكلفة 10 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس أحمد فوزى مدير مديرية الطرق أعمال الرصف الجارى تنفيذها بشارع الشهيد طيار بمدينة الزقازيق والمنفذ على مرحلتين، وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ مشدداً على ضرورة مراعاة معايير الجودة فى أعمال الرصف والتطوير والإلتزام بالمواصفات الهندسية المحددة ووضع الحلول العاجلة لأى صعوبات قد تعترض أعمال الرصف وتذليلها فوراً لتسهيل الحركة المرورية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أضاف المحافظ أن المحافظة قامت بوضع خطه لرصف عدد من الشوارع الرئيسية بمختلف المراكز والمدن والأحياء وإعادة رصف الشوارع الجانبية والضيقة التى يقل عرضها عن 3 أمتار ببلاط الإنترلوك لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لها.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد فوزى مدير مديرية الطرق أنه جارى تنفيذ أعمال رصف وتطوير شارع الشهيد طيار بمدينة الزقازيق بطول 1100 متر وعرض 11 متر وبتكلفة مبدئية 10 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بطول 400 متر وبتكلفة 4 مليون جنيه وتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

أضاف مدير مديرية الطرق أن أعمال الرصف شملت إزالة الأسفلت القديم وإعادة الرصف بطبقات أساس واسفلت جديدة بسمك 6سم طبقاً للمواصفات الفنية المحددة لافتاً إلى أنه جارى أعمال الطرح والترسيه لرصف الجزء المتبقى من الشارع بمسافة 700 متر وعرض 11 متر وسوف يتم تنفيذها فى أسرع وقت ممكن فور الإنتهاء من أعمال الطرح، ليمثل الشارع بذلك محوراً مرورياً جديداً يربط بين منطقة الأحرار وشارع المعهد الدينى بإتجاه طريق القاهرة بلبيس الصحراوى وليساهم فى فك الإختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق.