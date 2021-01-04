محافظة بنى سويف: انتهاء أعمال إصلاح التسريب المحدود بخط الغاز بمدينة الواسطى

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت محافظة بني سويف الانتهاء من أعمال إصلاح التسريب المحدود الذي حدث، اليوم، بخط الغاز الرئيسي " 7بار"، بمنطقة المفارق نهاية شارع طراد النيل بمدينة الواسطى، والذي حدث بسبب تآكل بفتحة اللحام حرف "T " بالخط ، ولم يسفر عنه أية أضرار بشرية أو مادية.

وتم الانتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة والتي بدأت في الساعة السابعة صباح اليوم، واستمرت حتى الساعة العاشرة مساء، وتم استئناف تقديم الخدمة بصورة منتظمة ومستقرة وعاد الوضع بالمنطقة لطبيعته بعد انتهاء الفنيين بشركة الغاز من أعمال الإصلاح، فيما تتم حاليا أعمال ردم وتسوية مكان الأعمال بالمنطقة التي شهدت التسريب ورد الشئ لأصله.

وكان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، فور علمه بالموضوع، كلف رئيس المدينة بسرعة التوجه للتعامل مع المشكلة، بصحبة مسؤولى الجهات المختصة من شركة الغاز والكهرباء والحماية المدينة والمرور والشرطة، والتي قامت باتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لاحتواء الموقف، حيث تم عمل كردون تأمين بمحيط منطقة التسريب، وإخلاء بعض المنازل المقابلة للموقع ، وفصل التيار الكهربائي، وعمل تهدئة للخط بتخفيض قوة الضخ،حتى تم غلق الخط بشكل مؤقت، لتبدأ بعدها أعمال الإصلاح بمعرفة فنيي شركة الغاز والتي انتهت منذ ساعة تقريبا .