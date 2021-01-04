فلسطين تسجل 1009 إصابات جديدة بكورونا و20 وفاة

رويترز

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الاثنين، تسجيل 1009 إصابات جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 361 إصابة من مجمل الحالات الجديدة.

وأضافت أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في غرف العناية المكثفة بلغ 113 "منهم 23 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وتفرض الحكومة إغلاقا جزئيا في الضفة الغربية يستمر من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا شاملا يومي الجمعة والسبت وتمنع إقامة الأعراس وبيوت العزاء.

وقال محمد اشتية رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله اليوم "هذه الإجراءات تتم مراجعتها وفق المؤشرات الوبائية بشكل منتظم، لزيادتها أو تخفيها وفق الحالة الوبائية".

وأضاف "حتى وصول حصتنا من اللقاح وسط تزاحم الدول عليه، لا نملك لمنع تفشي الوباء غير التقيد الصارم بالتدابير الوقائية".