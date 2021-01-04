غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية فى قلين وفوه بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملات مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ من غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبرغم القرارات التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد إلا أن هناك إصرارا من عدد من أولياء أمور الطلاب بتوجيه أبنائهم لمقر الدروس الخصوصية المنتشرة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، دون مراعاة للتباعد الاجتماعى أو الخوف على أبنائهم رغم حرص الدولة على صحة المواطنين.

وتمكنت حملة برئاسة على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين من غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية، تواجد بها عدد كبير من الطلاب والطالبات، دون مراعاة التباعد الاجتماعى بينهم، مما يعرضهم للإصابات بفيروس كورونا المستجد.

كما تمكنت حملة برئاسة وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، من غلق مركز للدروس الخصوصية بقرية سنديون التابعة لمركز فوه، ضمن الحملات التى تشنها مجالس المدن بالتعاون مع القوات الشرطية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون فى تطبيق القانون، تجاه المخالفين، حماية للأفراد والأسر من فيروس كورونا المستجد، الذى يهدد حياة المواطنين.