طالب بـ"زراعة الأزهر" يبتكر جهاز رى هوائى يوفر المياه

المنوفية - محمد فتحى

"قدمت على براءة اختراع لجهاز الرى الهوائى فى أكاديمية البحث العلمى التابعة لوزارة الدولة لشئون البحث العلمى تحت رقم إيداع 2019/182".. هكذا روى محمد رضا عبد العزيز والمقيم بإحدى قرى محافظة المنوفية، طالب بالفرقة الثالثة قسم الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة الأزهر فرع أسيوط، قصة ابتكاره جهاز رى هوائى، يوفر المياه، ويعمل على القيام بإتمام عملية الرى السطحى.

وأكد محمد رضا عبد العزيز، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجهاز سوف يوفر مياه الرى، ويعمل على القيام بإتمام عملية الرى السطحى بجوار جذور النبات، كما يعمل على رش المبيدات والأسمدة باستخدام رشاش الزاوية بزاوية قياسها 90 درجة .

وأضاف "محمد"، حصلت على 63 دورة تدريبية فى المجال الزراعى بشركات تابعة لجامعة الأزهر فرع أسيوط، ونقابة المهن الزراعية بحلمية الزيتون، كما أعمل على متابعة الطلاب لرفع مستوى التأهيل لسوق العمل، وإعداد cv قوى فى المجال الزراعى للنهضة بمستوى خريج كلية الزراعة فى مصر.

وتابع "محمد": بدأت التصميم منذ بدايتى الدراسة بكلية الزراعة جامعة الأزهر فرع أسيوط، وذلك بتوجيه من الدكتور سالم فهمى محمد عميد كلية الزراعة جامعة الأزهر فرع أسيوط، ثم متابعة الفكرة حتى إتمام دراستها من كل من، الدكتور محمود محمد السيد عويس أستاذ الرى فى كلية الزراعة جامعة الأزهر فرع أسيوط، والدكتور محمد جعيصه أستاذ المساحة الزراعية فى كلية الهندسة الزراعية بالجامعة.

واستطرد: تقدمت بطلب براءة الاختراع منذ عام 2019 ولم يتم الحصول عليه حتى الآن، وعانيت كثيرا فى تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة أثناء تصميم المشروع من مكتبة كلية الزراعة جامعة الأزهر فرع أسيوط، مؤكدا أن هناك بعض المساعدات العلمية من أساتذتى داخل قسم الأراضى والمياه كلية الزراعة جامعة الأزهر فرع أسيوط وكلية الهندسة الزراعية جامعة الأزهر فرع أسيوط.

وأضاف: كما عانيت كثيرا فى تطوير البحث الخاص بالرسالة واستمرت عملية البحث إلى عامين متواصلين تلقيت الكثير من الإحباط، ولكنى ما زلت متماسكا حتى أتممت الرسالة البحثية الخاصة بجهاز الرى الهوائى، متابعا أن الجهاز يعمل على تقنية CNC وهى تعنى التحكم الرقمى بالكمبيوتر، وما زالت جهود أسرتى فى الدعم متواصلة للإبداع والابتكار.

ووجه "محمد" رسالة شكر إلى شمس قدرى محمد عقيلة المقيمة بإحدى قرى محافظة المنوفية التى كان لها الفضل الكبير فى تطبيق هذه الفكرة العلمية وترجمة الرسالة الخاصة بالمشروع، وهو عضو شرف بالرسالة، وكذلك إلى المسؤولين بكلية الزراعة بجامعة الأزهر الذين كانوا عونا وسندا فى إتمام دراسته للبحث .