ضبط دجاج مجمد مجهول المصدر داخل أكياس بمحل بحى الزهور فى بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت حملة تموينية على الأسواق والمحلات والمطاعم للتأكد من مدى صلاحية السلع الغذائية والمنتجات واللحوم والدواجن والأسماك للحفاظ على سلامة وآمن المواطنين .

وأسفرت الحملة التى قادها محمد إبراهيم مدير إدارة التجارة الداخلية وصابر الليلى وإبراهيم المياح ودليا العطوى وهانى شاكر من كبار مفتشى الرقابة التجارية من ضبط 200 كجم من الدجاج المجمد داخل أكياس مخزنة منذ فترات طويلة بدون بيانات أو بطاقة توصيف للمنتج بخصوص إسم المجزر او اسم الشركة أو عنوانها فضلا كونها غير مطابق للموصفات القياسية المصرية بالمخالفة للقانون 107 لسنة 1994 والقانون 281 لسنة 1994.

وعلى الفور تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة رقم 37 لسنة 2021 حنح الزهور واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .