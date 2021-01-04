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شبورة مائية تغطى القليوبية والمرور تناشد المواطنين توخى الحذر.. صور

الإثنين، 04 يناير 2021 10:02 ص
شبورة مائية تغطى القليوبية والمرور تناشد المواطنين توخى الحذر.. صور الشبورة المائية على الطرق بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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غطت شبورة مائية، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الإثنين، العديد من مدن محافظة القليوبية، خاصة الطريق الزراعى "القاهرة - الإسكندرية" و"شبرا – بنها" الحر والطرق الرئيسية بالمحافظة، وناشدت إدارة مرور القليوبية بقيادة العميد أمجد محفوظ المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة.

وطالب مرور القليوبية، المواطنين بالالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث إنزلاق لأى سيارة، وعدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الإلتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.

وتشهد حاليا مدن محافظة القليوبية شبورة كثيفة بدأت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم حتى الآن، وهو ما دفع مرور المحافظة لمناشدة المواطنين لمنع وقوع حوادث والحفاظ على أرواح المواطنين، إلى جانب انتشار الدوريات المتحركة والثابتة على الطرق السريعة.

الشبورة الصباحية بالقليوبية

الشبورة الصباحية بالقليوبية

 

الشبورة المائية على طرق القليوبية
الشبورة المائية على طرق القليوبية

 

جانب من الشبورة على مدن القليوبية
جانب من الشبورة على مدن القليوبية

 


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طريق شبرا بنها

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