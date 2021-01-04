اليوم السابع
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سوهاج تستهدف تطوير 181 قرية و1123 نجع بالمبادرة الرئاسية

الإثنين، 04 يناير 2021 08:31 ص
سوهاج تستهدف تطوير 181 قرية و1123 نجع بالمبادرة الرئاسية اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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بدأت محافظة سوهاج في بحث آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير 7 مراكز بنطاق المحافظة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على تطوير 1000 قرية جديدة على مستوى الجمهورية، موزعة على 50 مركزا إداريا.

"اليوم السابع" يقدم أسماء المراكز المستهدفة على مستوى محافظة سوهاج من خلال المعلومات الأتية تعرف عليها: 

 1 - جاءت المراكز الإدارية التي تم إختيارها ضمن المبادرة هي مراكز " المراغة، المنشاة، دار السلام، ساقلتة، البلينا، جرجا، طما".

2 – إجمالي عدد القرى المستهدفة 181 قرية على مستوى المراكز التي وقع عليها الإختيار.

3 – إجمالي عدد النجوع المستهدفة 1123 نجع وتابع على مستوى القرى التابعة للمراكز.

4 -  المبادرة تأتى في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري.

5 – المبادرة تستهدف رفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات.

6 -  ترتكز المبادرة على عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم.

7 – المبادرة تستهدف مجالات التعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية .

 

 


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