سول (أ ش أ)

قال رئيس الوزراء الكورى الجنوبى جونج سيه-جيون اليوم الاثنين، إن تحقيق الاستقرار فى سبل معيشة الناس من أهم مهام الحكومة لهذا العام، وأكد جونج - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن مكافحة فيروس كورونا المستجد هى الأولوية القصوى لهذه المهمة، متعهدا بجعل البلاد "بلدا أكثر صحة"... وتابع قائلا إن "الحكومة ستبذل جهودها كي يصبح هذا الشتاء الأخير مع كوفيد-19".