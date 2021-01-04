رئيس مجلس مدينة المحلة: مصنع تدوير القمامة يبعد كثيرا عن صدر المحلة

كتب-أحمد صلاح العزب

قال اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إنه يوجد بالمدينة مصنع لتدوير القمامة بمنطقة الجابرية وبداخلة نقطة وسيطة يبعد كثيرا عن مستشفى صدر المحلة، مشيرا إلى أن مصنع التدوير حاليا يتم تطويره وتم توفير مبلغ مالى لإحلاله وتطويره، موضحا أن المصنع كان مؤجرا في الفترة الماضية وتم فسخ العقد مع المستأجر نتيجة وجود تهاون من جانبه.

وتابع زين العابدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه لاستخراج تصريح لإنشاء مصنع لتدوير القمامة لابد له من اشتراطات صحية وبيئية ولايوجد بجوار أى مصنع للقمامة مستشفى أو مركز صحى أو طبى.