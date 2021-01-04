جارديان: 3.4 ملايين استرلينى خسائر ملاعب الجولف المملوكة لترامب فى اسكتلندا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن ملاعب الجولف الاسكتلندية التابعة للرئيس الأمريكى، دونالد ترامب ، تكبدت مرة أخرى خسائر كبيرة بلغت 3.4 مليون جنيه إسترليني ، على الرغم من المؤشرات الأولى للربحية في منتجعه الرئيسي في تيرنبيري ، وأظهرت الحسابات السنوية لشركة جولف ريكريشن سكوتلاند الشركة الأم لـ"ترامب تيرنبيري" ، أن الفندق الفاخر ومنتجع الجولف في آيشاير قد خسر 2.3 مليون جنيه إسترليني في عام 2019 بعد ضخ المزيد من الأموال في تطوير مرافقه.

واتضح الأسبوع الماضي أن ملعب الجولف الاسكتلندي الأول لترامب، في ميني شمال أبردين ، خسر 1.1 مليون جنيه إسترليني أخرى في عام 2019 وتطلب مرة أخرى قروضًا بنحو 1.2 مليون جنيه إسترليني من صندوق عائلة ترامب لمواصلة عملها.

وعلى الرغم من خسائرها الرئيسية ، أبلغت تيرنبيري، عن أول أرباح تشغيلية تحت ملكية ترامب ، بلغت 321 ألف جنيه إسترليني ، وبدأت أيضًا في سداد 115 مليون جنيه استرليني في شكل قروض مستحقة من الرئيس الأمريكي للمرة الأولى.

وعلى الرغم من خفض ديونها لترامب بنحو 1.6 مليون جنيه إسترليني في عام 2019 ، فإن حسابات كلا الشركتين قدرت إجمالي ديونها له بأقل من 158 مليون جنيه إسترليني.

وقالت شركة تيرنبيري إن عام 2019 كان عامًا مزدهرًا ، بعد الاستثمار بكثافة في ملعبي الجولف والمنتجع الصحي والمناسبات. نما حجم مبيعاتها بنسبة 6.4٪ إلى 19.7 مليون جنيه إسترليني وزاد عدد الموظفين بنسبة 13٪ إلى 541 موظفًا ، كان العديد منهم بعقود محددة المدة أو موسمية، ولكن حذرت الشركتان من أن جائحة فيروس كورونا ، الذي أدى مرتين إلى الإغلاق القسري للمنتجعين وانهيار الزوار الدوليين ، سيكون له تأثير شديد على الإيرادات والأرباح في عام 2020.

وعلى الرغم من دعم ترامب المتكرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الفترة التي تسبق استفتاء الاتحاد الأوروبي عام 2016 ، قال ابنه إريك ، الذي يدير شركتين اسكتلنديتين ، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيزيد من الصعوبات التي يواجهونها ، لاسيما شدة التأثير على صناعة الجولف والترفيه والضيافة غير مسبوقة ولم يكن متوقعًا في بداية الوباء."

وأضاف ايريك ترامب ، أن آثاره المستمرة في عام 2021 غير مؤكدة إلى حد كبير. "نظرًا لتفاقم حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المتوقعة في عام 2021 ، يواجه قطاع الضيافة على مستوى العالم تحديات غير مسبوقة."