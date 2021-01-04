"ثقافة الأقصر" تناقش مواجهة الأديان للتطرف وتحقيق الأمن الغذائى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "مواجهة الأديان للتطرف"، حيث تحدث الدكتور ضياء الهمامى عن دور المؤسسات بالدولة فى التصدى لهذه الآفة التى تنبذها الأديان، وأن جميع الأديان تحث على الترابط والتسامح وأن الإرهاب لا دين له.

كما أقام قصر ثقافة حسن فتحى، فعاليات محاضرة بعنوان "رفع الإنتاجية من أجل تحقيق الأمن الغذائي" وأوضح سيد صدقى مفهوم الأمن الغذائى وأنواعه ومقوماته وأهميته والإنتاج وزيادة الكفاءة الإنتاجية ودورها فى تحقيق الأمن الغذائي، وتوضيح أهم الإجراءات والجهود فى مختلف القطاعات لتحقيق الأمن الغذائى فى مصر وأهم التحديات التى علينا مواجهتها، بالإضافة إلى ذلك أقام القصر معرض لأعمال الرسم والتلوين تنفيذ محمد إبراهيم.

فيما نظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "العام الميلادى الجديد " وتحدث العادلى حسان محمد عن العام الميلادى الجديد وكيفية الاحتفال به والأماكن التى يحتفل فيها المصريين بالعام الميلادى الجديد من حدائق عامة وداخل دور العبادة الكنائس ، كما أقام القصر معرض لأعمال الرسم والتلوين تنفيذ حسن رفاعى.

وأعد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "جداريات الأعياد المصرية القديمة " وتحدثت الدكتورة منال مبارك عن مسميات بعض الأعياد المصرية القديمة وطقوسها المختلفة ، كما تم عرض بعض المصادر المتنوعة للأعياد المصرية القديمة، بجانب محاضرة بعنوان "دور المؤسسات فى نشر الفكر الوسطى ونبذ التطرف" وأوضح الدكتور صلاح أبوالحسن دور الأزهر الشريف فى نشر الفكر الوسطى بجناحيه" الجامع والجامعة" ودور الإعلام فى توعية الشباب من منطلق أن الفكر لا يوجه إلا بالفكر ودور قصور الثقافة فى نشر الفكر الوسطى ونبذ التطرف، ودور مؤسسات العمل الخيرى فى ذلك والإهتمام بالشباب وسد الفجوة الثقافية التى تحاول التيارات المتطرفة إستغلالها، ونشر الفكر الوسطى فى الخارج فى المحيطين العربى والأفريقى .

ونفذ قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة فنون تشكيلية عن المعالم الأثرية مع مواهب من رواد القصر نفذتها هاجر سيد ، كما نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية لعمل شجرة الكريسماس بمناسبة العام الجديد تنفيذ جيهان محمد ، بينما أعد قصر ثقافة الطفل دورى ثقافى للأطفال فى المعلومات العامة أدارته وفاء أبو العلمين، وأقام قصر ثقافة حاجر العديسات عرض مسرح عرائس قصة " الوقاية خير من العلاج " نفذه جمال يونس.



انشطة ثقافية وفعاليات متنوعة لقصور ثقافة الأقصر