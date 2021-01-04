تونس والجزائر تبحثان تنمية المناطق الحدودية والمجالات الأمنية والعسكرية

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بحث رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، هاتفيًا اليوم الاثنين، مع نظيره الجزائري الوزير الأول، عبد العزيز جراد، التشجيع على الاستثمار في الشريط الحدودي المشترك، ومزيد تنمية المناطق الحدودية .



واستعرض الجانبان - بحسب بيان لرئاسة الوزراء التونسية - أوجه التعاون الثنائي، الذي يشمل المجالات الأمنية والعسكرية والقنصلية، إلى جانب بحث ضرورة تطوير التعاون في المجال الاقتصادي .



وتطرقا ، خلال الاتصال الهاتفي،إلى علاقات التعاون المثمرة والمتميزة التي تربط البلدين، والتي تستند إلى روابط الأخوة وحسن الجوار، والرغبة المتواصلة في إرساء شراكة استراتيجية ومتضامنة قوامها المصلحة المشتركة.



وتناول الجانبان سبل تنسيق المواقف الثنائية حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والإسراع بتنظيم الدورة 22 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية.