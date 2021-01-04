اليوم السابع
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الإثنين، 04 يناير 2021 06:10 م
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تعرف على قرارات كلية الطب جامعة المنوفية بشأن الدراسة

الإثنين، 04 يناير 2021 04:56 م
تعرف على قرارات كلية الطب جامعة المنوفية بشأن الدراسة جامعــة المنوفـيـــة
المنوفية - محمد فتحى

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أصدرت إدارة كليــة الطــب جامعــة المنوفـية، بينا لها اليوم جاء نصه، بعد التداعيات الأخيرة و زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، و بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق الدراسة وتأجيل أعمال الامتحانات بعد نهاية إجازة منتصف العام فى 20/2/2021، وحرصاً من إدارة الجامعة برئاسة الدكتور عادل مبارك، على مصلحة الطلاب، تم عقد اليوم الأثنين 4/1/2020 اجتماع طارئ لمجلس جامعة المنوفية عبر تقنية الزووم تم خلاله مناقشة أعمال الامتحانات لطلاب الفرقة السادسة وطلاب الدراسات العليا بكلية الطب جامعة المنوفية و تم الموافقة على:

أولاً: بالنسبة لطلاب الفرقة السادسة (إمتحان مادة النساء و التوليد، و مادة طب الأسرة) تم رفع طلب للمجلس الأعلى للجامعات و سيتم دراسة إمكانية عقد إمتحان المواد المذكورة لطلاب الفرقة السادسة خلال فترة الأجازة و ذلك كمطلب عام لجميع كليات الطب فى مختلف الجامعات المصرية.

ثانياً: يتم تأجيل جميع أعمال الإمتحانات لجميع طلاب الفرق المختلفة (من الأولى إلى الخامسة) إلى ما بعد إنتهاء فترة الأجازة المحدة سلفاً فى 20/2/2021.

ثالثاً: تأجيل جميع أعمال إمتحانات الدراسات العليا (دبلوم - ماجستير - دكتوراه) الجزء الأول و الجزء الثانى بما فيهم الإمتحانات الشفوية و العملية إلى ما بعد إنتهاء فترة الأجازة المحدة سلفاً فى 20/2/2021.

رابعاً: بالنسبة لمناقشات رسائل الماجستير و الدكتوراه يتم السماح بعقد المناقشات بما لا يزيد عن عشرة أفراد بقاعة المناقشة بما فيهم الطالب مع السماح بأن يكون أحد المناقشين Online.


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