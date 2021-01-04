اليوم السابع
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تجديد حبس قاتل أخيه من الأم بسبب خلافات مالية بينهما بالشرقية 15 يوما

الإثنين، 04 يناير 2021 10:16 ص
تجديد حبس قاتل أخيه من الأم بسبب خلافات مالية بينهما بالشرقية 15 يوما حبس - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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قررت جنح مستأنف بلبيس، تجديد حبس الشاب المتهم بقتل أخيه من الأم بسبب خلافات مالية بينهما بدائرة مركز بلبيس، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول "ب.ع" 36 عامًا، ميكانيكي، مُقيم ببندر بلبيس، جثة هامدة متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة في الصدر.

وتبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وأخيه من الأم، يُدعى "ع.ع" حاصل على دبلوم صنايع، تبين أنه خرج من السجن حديثًا، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما، وتطور الأمر إلى مشاجرة أقدم خلالها الأخير على طعن شقيقه طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته، فيما جرى ضبط المتهم والسلاح المُستخدم في الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت برئاسة كريم عبد الكريم، رئيس النيابة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.


مركز شرطة بلبيس

شاب يقتل شقيقه

خلافات مالية مدينة بلبيس

الشرقية

نيابة بلبيس

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