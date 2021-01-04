بيلوسى بعد إعادة انتخابها رئيسا للنواب الأمريكى: هزيمة كورونا أهم أولويتنا

كتب محمد شعلان

أكدت نانسي بيلوسى، بعد إعادة انتخابها رئيسة لمجلس النواب الأمريكي، بأن يكون العمل على مواجهة أزمة فيروس كورونا أهم أولويات المجلس، وغردت نانسى بيلوسى على حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "ونحن نؤدي القسم اليوم، فإننا نقبل مسؤولية شاقة ومتطلبة مثل أي مسؤولية واجهتها الأجيال السابقة من القيادة. ستستمر أولويتنا الأكثر إلحاحًا في هزيمة فيروس كورونا - وسنفعل ذلك".



نانسى بيلوسى على تويتر

وأعيد انتخاب الديموقراطيّة نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي بأغلبية ضئيلة خلال الجلسة الأولى للكونجرس الـ 117 التي أظهرت انقسامات عميقة، وتم تجديد المقاعد البالغ عددها 435 في مجلس النواب بشكل متزامن مع الانتخابات الرئاسية.



نانسى بيلوسى

وأدى أعضاء الكونجرس الأمريكي الجدد، بشقيه مجلس النواب والشيوخ، اليمين الدستورية، وسط أجواء مشحونة بين الديمقراطيين والجمهوريين، وتم إعادة انتخاب الديموقراطيّة نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب.

وتولى الكونجرس الأمريكي الجديد مهامه في واشنطن وسط ترقب لحسم هوية الغالبية في مجلس الشيوخ، وجلسة يتوقع أن تكون حافلة يوم الأربعاء القادم ، على جدول أعمالها المصادقة على فوز الرئيس المنتخب، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية.

واجتمع مجددا أعضاء البرلمان ذي الغالبية الديموقراطية، والذي يتميز هذه المرة بكونه متعددا أكثر من أي وقت وبأنه يضم أكبر عدد من النساء، لأداء اليمين وسط احترام بروتوكول صحي صارم.

وفي مجلس الشيوخ الامريكي الذي بدأ دورته الجديدة أيضا، ما زالت الغالبية معلقة بانتظار انتهاء الانتخابات المقررة الثلاثاء في ولاية جورجيا، و لكي يعود هذا المجلس إلى سيطرة الديموقراطيين، يتعين على مرشحيهم الفوز بمقعدي الولاية، في رهان يبدو صعبا.