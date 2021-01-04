اليوم السابع
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القليوبية تعلن بدء تطوير 36 قرية و148 عزبة بشبين القناطر بمبادرة حياة كريمة

الإثنين، 04 يناير 2021 10:43 ص
القليوبية تعلن بدء تطوير 36 قرية و148 عزبة بشبين القناطر بمبادرة حياة كريمة خلال الاجتماع التنسيقى لمبادرة حياة كريمة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا تنسيقيا، بحضور اللواء فخر العربي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، وإيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس على أبو عقيل السكرتير العام المساعد، ومديري مديريات الخدمات بالقليوبية، لبحث التنسيقات اللازمة لبدء العمل على تنفيذ مشروع تطوير قرى وعزب وتوابع مدينة شبين القناطر، والتي يبلغ عددها 36 قرية و 148 عزبة وتابع، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوية، حياة كريمة وضمن البرنامج القومي لتطوير 1500 قرية مصرية.

وأوضح المحافظ، أن التطوير يشمل كافة القطاعات الخدمية لاسيما فى قطاع البنية التحتية، من خلال استكمال مشروعات المياه والصرف الصحى والغاز والكهرباء والصحة والتعليم والأبنية التعليمية وجميع الأنشطة الرياضية والثقافية وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن ليعيش حياة آدمية كريمة.

وتوجه المحافظ، فى بداية الاجتماع بالشكر للقيادة السياسية على جهودها المبذولة، مؤكدا أن هناك تنمية كبرى تقوم بها الدولة للنهوض بالقرى والنجوع من خلال المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، والتي تستهدف رفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كل الجوانب الخدمية والاجتماعية، لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كل القطاعات بالدولة.

ومن جانبه قرر المحافظ، تشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية نائبى المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وجميع الأطراف المعنية لمتابعة وتنسيق أعمال تنفيذ المشروع من خلال تجميع البيانات وتحديد الأولويات ورفع التقارير اللازمة ودفع الأعمال للانتهاء بها خلال عام من بدء المشروع.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ، مع المسئولين أهم الأولويات والخدمات التي يحتاج إليها مواطني قرى مدينة شبين القناطر للبدء في إنشاء خطة عمل لتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث أكد المحافظ أنه سيتم وضع أولوية أولى لمشروعات الصرف الصحي والغاز والكهرباء والطرق والنظافة وتبطين الترع وفتح محاور مرورية جديدة بالمدن لتُخدم على القرى مشيرا أنه سيتم تنسيق حورات مجتمعية مع المواطنين لمعرفة احتياجاتهم لوضعها علي أجندة الأولوية.

وشدد المحافظ، على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لوضع خطة متكاملة للتطوير والعمل على رصد الاحتياجات الفعلية والملحة بالقطاعات الخدمية والتنموية والتركيز على الخدمات التي تستهدف أكبر عدد من المواطنين.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

 

خلال الاجتماع التنسيقى لمبادرة حياة كريمة بالقليوبية
خلال الاجتماع التنسيقى لمبادرة حياة كريمة بالقليوبية

 


اخبار القليوبية

حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

شبين القناطر

قرى شبين القناطر

مبادرة حياة كريمة بالقليوبية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسى

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