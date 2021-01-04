العثور على سحر داخل أطباق النيش لعروس فى قنا .. صور

قنا صابر سعيد

قال محمد الدربى، منسق حملة إزالة السحر من المقابر بقنا، إنه تمكن من العثور على سحر تفريق لزوجين لم يمر على زواجهما شهور، فى إحدى قرى محافظة قنا.

وكشف الدربي، عن تفاصيل الواقعة، لافتا إلى أن أمور غريبة بدأت تحدث بشكل مفاجئ، مع نفور من البيت ورؤية الزوج بشكل بشع، واشتعال النار أثناء طهى الطعام حتى تصل للسقف.

وأوضح محمد الدربى، أن الزوجة ذهبت لبيت والدها ورفضت العودة نهائيا، بعد رحلة لهم مع المشعوذين والدجالين، دون نتيجة.

وتابع الدربى: "اكتشفت السحر فى أوراق مخبأة فى غرفة النوم، وهى عبارة عن طلاسم سحر تفريق وطلاق، وحتى الأطباق داخل النيش عليها السحر والشعوذ".



الأعمال على الاطباق



السحر على الاطباق



السحر فى اطباق النيش