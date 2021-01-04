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التعاون الخليجي يرحب بفتح الأجواء البرية والبحرية والجوية بين السعودية وقطر

الإثنين، 04 يناير 2021 09:30 م
التعاون الخليجي يرحب بفتح الأجواء البرية والبحرية والجوية بين السعودية وقطر مجلس التعاون الخليجي
كتب- مصطفى عنبر

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رحب نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الاثنين بفتح الأجواء الجوية و الحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر ، والذي أعلن عنه وزير خارجية دولة الكويت الشيخ د أحمد ناصر المحمد الصباح بعد اتصالات هاتفية أجراها الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مع كلا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر و الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية مساء اليوم .

 

وأكد الحجرف بأن هذه الخطوة والتي تأتي  عشية انعقاد الدورة 41 للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمة العلا و التي تنطلق أعمالها غدا الثلاثاء 5 يناير 2021 ، إنما يعكس الحرص الكبير و الجهود الصادقة التي تبذل لضمان نجاح القمة والتي تنعقد في ظل ظروف استثنائيه و يعلق عليها أبناء مجلس التعاون الكثير من الآمال بهدف تعزيز قوة ومنعة المجلس و تماسكه و الحفاظ على مكتسباته  و كذلك قدرته على تجاوز  كل المعوقات والتحديات بفضل الله ثم  بحكمة وحنكة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والتي كانت دائما المرجع والملاذ في مواجهة التحديات التي تعترض مسيرة المجلس والذي يمثل الخيار الاستراتيجي لدولة والبيت الكبير الذي يحتضن أبناءه.

 

وأكد الحجرف بأن أبناء مجلس التعاون إذ يستبشرون بهذه الخطوة يتطلعون إلى تعزيز وتقوية البيت الخليجي و النظر للمستقبل بكل ما يحمله من آمال و طموحات و فرص نحو كيان خليجي مترابط و متراص يعمل لخدمة دوله وشعوبه ويدفع بعجلة التنمية و التقدم والأمن والاستقرار.

 

 

 


التعاون الخليجي

قطر

السعودية

الدوحة

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