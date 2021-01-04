أمين عام الأمم المتحدة يقدم تعازية للأسر المنكوبة فى النيجر

كتبت - هند المغربي

أدان أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة الهجمات التي شنها مسلحون مجهولون على قريتي تشومبانجو وزارومباري في منطقة تيلابيري في النيجر، معربا عن أعمق تعازيه للأسر المنكوبة ولشعب وحكومة النيجر ، ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد الأمين العام من جديد تضامن الأمم المتحدة ودعمها لحكومة وشعب النيجر في حربهما ضد الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أن الأمين العام على ثقة من أن السلطات النيجيرية لن تألو جهدا في التعرف على مرتكبي هذا العمل الشنيع وتقديمهم بسرعة إلى العدالة مع تعزيز حماية المدنيين.