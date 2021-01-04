اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 يناير 2021 05:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أمين عام الأمم المتحدة يقدم تعازية للأسر المنكوبة فى النيجر

الإثنين، 04 يناير 2021 03:59 م
أمين عام الأمم المتحدة يقدم تعازية للأسر المنكوبة فى النيجر انطونيو جوتيريش امين عام الامم المتحدة
كتبت - هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدان أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة  الهجمات التي شنها مسلحون مجهولون على قريتي تشومبانجو وزارومباري في منطقة تيلابيري في النيجر، معربا عن أعمق تعازيه للأسر المنكوبة ولشعب وحكومة النيجر ، ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد الأمين العام من جديد تضامن الأمم المتحدة ودعمها لحكومة وشعب النيجر في حربهما ضد الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أن الأمين العام على ثقة من أن السلطات النيجيرية لن تألو جهدا في التعرف على مرتكبي هذا العمل الشنيع وتقديمهم بسرعة إلى العدالة مع تعزيز حماية المدنيين.

 

 

 


الأمم المتحدة

النيجر

هجوم مسلح

جوتيريش

دوجاريك

الارهاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة