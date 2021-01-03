واشنطن بوست: ترامب طالب مسئولو جورجيا "بالعثور" على أصوات تقلب نتيجة الانتخابات

كتبت رباب فتحى

طالب دونالد ترامب، وزير خارجية جورجيا "بالعثور" على ما يكفى من الأصوات لإلغاء هزيمته فى الانتخابات فى نقاش دام ساعة على الهاتف، حسبما زعم تقرير.

ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، وبخ ترامب رئيس الانتخابات الجمهورى فى الولاية براد رافينسبيرجر لأنه أثار أسئلة قانونية تتعلق بالانتخابات.

وطوال المكالمة، ورد أن رافينسبيرجر ومسئوليه أبلغوا الرئيس المنتهية ولايته أن فوز جو بايدن بـ11779 صوتًا في جورجيا كان عادلاً ودقيقًا.

في وقت سابق، دعا مستشار البيت الأبيض بيتر نافارو إلى تأجيل حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير ، على الرغم من أن الدعوة تتعارض مع الدستور.

اقترح نافارو، الذي ظهر في برنامج فوكس نيوز "العدالة مع القاضية جينين" ، تأجيل تنصيب بايدن إذا أمر نائب الرئيس مايك بنس بإجراء تحقيق في نتائج انتخابات نوفمبر.

وقال مستشار البيت الأبيض في إشارة إلى نتائج الانتخابات: "لن أتفاجأ برؤية مستشار خاص لهذا الشأن. ونائب الرئيس بنس ، لديه السلطة لإعطاء نافذة لمدة 10 أيام للقيام بما يجب القيام به".

وقالت الصحيفة إن نافارو يبدو أنه يشير إلى جلسة الأربعاء المشتركة التي يرأسها بنس والتي من المتوقع أن تشهد فوز بايدن ، على الرغم من معارضة بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري.

بموجب الدستور، يجب أن تبدأ فترة ولاية الرئيس الجديد ونائب الرئيس في 20 يناير وليس من الواضح كيف يمكن تأخير التسليم.

ومع ذلك، شارك الرئيس دونالد ترامب تغريدة حول مزاعم نافارو.

في تغريدة منفصلة، اتهم الزعيم الأمريكي بلا أساس مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بالمبالغة في عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة والوفيات الناتجة في الولايات المتحدة حيث تجاوز عدد القتلى في البلاد 350.000.