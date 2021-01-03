اليوم السابع
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محافظ دمياط تعلن استلام سيارتين هوك ليفت لاستخدامهما لتجميع القمامة

الأحد، 03 يناير 2021 05:44 م
محافظ دمياط تعلن استلام سيارتين هوك ليفت لاستخدامهما لتجميع القمامة محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، استلام سيارتين مرسيدس مجهزتين برافعة خطافية "هوك ليفت" كمحطات وسيطة متحركة، وذلك دعماً من وزارتى التنمية المحلية والبيئة، للبنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظة بخطة العام المالى الحالى 2020/2021.

وأوضحت محافظ دمياط، أن السيارتين تعدان بمثابة دعمًا جديدًا من الوزارتين، حيث كانت المحافظة قد تسلمت مسبقاً سيارتين سعة 52 متر مكعب لاستخدامهما كمقالب وسيطة متحركة و لودر مفصلى 3 متر وآخر سعة 3 متر مكعب وذلك بخطة العام المالى 2019/ 2020.

وأكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن تلك المعدات ستساهم وبشكل كبير فى التخلص الآمن من المخلفات الصلبة، مشيرة إلى أن هذه الجهود جاءت ضمن خطة وزارتى التنمية المحلية والبيئة على تحقيق محاور الإستراتيجية الخاصة بتلك المنظومة بالمحافظات.

 


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